Eine spielbare Demo zu WarioWare: Get It Together! ist jetzt verfügbar

Stellt euch mal vor, ihr wacht eines Tages auf und eine spielbare Demo zu WarioWare: Get It Together!* ist plötzlich im eShop für Nintendo Switch verfügbar. Komplett verrückt, aber genau so ist es heute eingetroffen.

Nintendo kündigte in der Nacht an, dass die Demo ab sofort verfügbar sei. Und tatsächlich könnt ihr sie auch schon im Nintendo eShop herunterladen. Ihr könnt dabei eine Auswahl der Minispiele ausprobieren.

Von denen gibt es in der Vollversion über 200 an der Zahl. Am 10. September 2021 wird das neue Wario-Abenteuer für Nintendo Switch erscheinen. Wer den Demo-Download scheut, findet nachfolgend eine Aufzeichnung von Nintendo Treehouse bei der E3 2021. Damals wurde allerhand Gameplay präsentiert.

Bildmaterial: WarioWare: Get It Together!, Nintendo