Gaming-Sommer 2021: Das zweite Eastasiasoft Summer Showcase 2021 folgt am Dienstag

Im Gaming-Sommer 2021 ist so einiges los! Damit ihr auch in diesem Jahr den Überblick nicht verliert und nichts verpasst, bieten wir euch wiederum eine Liste mit allen Events und Livestreams – ständig aktualisiert!

Am Dienstagabend geht Eastasiasoft bereits zum zweiten Mal in diesem Sommer auf Sendung. Dieses Mal will man insgesamt 14 Spiele präsentieren.

3. August, 17:00 Uhr – Eastasiasoft Summer Showcase 2021, Teil 2

Bildmaterial: Eastasiasoft