The Game Awards 2021: In der Nacht zum Freitag findet die Show statt

Die großen Gaming-Messen sind für dieses Jahr vorbei, dennoch gibt es natürlich weitere Livestreams und Veranstaltungen. Laufend aktualisiert!

In der Nacht auf Freitag steigen The Game Awards 2021 von Geoff Keighley. Es soll so viele Premieren und Ankündigungen wie noch nie geben. Konkret soll die Show zwischen 40 und 50 Spiele bieten. Aber nicht nur das, auch Projekte, welche nahe an Videospielen sind, sollen laut Keighley so viel Platz wie noch nie erhalten. Damit sind vor allem Filme und Serien gemeint, welche auf Videospielen basieren. Filmisch sind Sonic 2 und The Matrix Awakens bestätigt. Für die musikalischen Hightlights sorgen Sting, Imagine Dragons und ein Orchester.

Um 1:30 Uhr startet eine Pre-Show mit bereits über zehn Premieren. Ab 2:00 gehts dann mit der eigentlichen Show aus dem Microsoft Theater in Los Angeles los, welche natürlich auch Award-Verleihungen bietet.

10. Dezember, 1:30 Uhr – The Game Awards 2021 (Twitch)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kommende Events

11. und 12. Dezember – Granblue Fantasy Fes 2021 (Samstag, Sonntag)

18. Dezember, 6:00 Uhr – Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project Winter 2021 Special (YouTube)

Archiv

Bildmaterial: The Game Awards