Quake: Remaster des Klassikers jetzt für Switch, PlayStation, Xbox und PCs erhältlich

Quake ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs (Microsoft Store) verfügbar. Das Remaster für aktuelle Plattformen kostet 9,99 Euro. Quake ist auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Der wegweisende Shooter von id Software wurde aufpoliert und verbessert, bietet bis zu 1080p Auflösung und Widescreen-Support. Modelle wurden verbessert, die Beleuchtung ist dynamisch und farbiger. Es gibt Anti-Aliasing, Tiefenschärfe und den originalen Soundtrack.

Die Neuveröffentlichung enthält auch die beiden ursprünglichen Erweiterungspakete Scourge of Armagon und Dissolution of Eternity sowie zwei Erweiterungen, die MachineGames entwickelt wurden: Dimension of the Past und Dimension of the Machine.

Ihr müsst euch dabei nicht alleine in die düsteren Dimensionen wagen. Kampagne und Erweiterungen können mit bis zu drei weiteren Spielern online und im lokalen Splitscreen-Modus gespielt werden. Auch Crossplay mit anderen Plattformen wird geboten. Ebenso werden offizielle Fan-Mods und -Missionen wie Quake 64 unterstützt.

Bildmaterial: Quake, Bethesda