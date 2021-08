Deutsche Verkaufscharts: Touchdown für Madden NFL 22 und Ghost of Tsushima

Auch während der Gamescom machen die Statistiker und Analysten keine Pause. GfK Entertainment hat die aktuelle Auswertung der deutschen Verkaufscharts übersendet.

Zwei Neueinsteiger wirbeln hierzulande die Charts auf. Madden NFL 22 vor allem, das gleich mehrere Spitzenplatzierungen einsammeln kann. Auf PS5 springt Silber heraus, auf Xbox Series immerhin Bronze. Auf PS4 und Xbox One gelingt Madden NFL 22 aber der Einstieg auf Platz 1.

Die erweiterte und optisch verbesserte Director’s-Cut-Version von Ghost of Tsushima kann erwartungsgemäß den ersten Platz der PS5-Rankings erobern. Den ersten Platz auf Xbox Series holt ebenfalls ein Konsolen-exklusiver Titel: der Microsoft Flight Simulator.

Auf Nintendo Switch kann Mario Kart 8 Deluxe erneut die Krone verteidigen. Dahinter schiebt sich Zelda: Skyward Sword HD wieder auf den zweiten Platz vor. So schnell erscheint auch kein Spiel, dass die Switch-Spitze mal wieder durcheinanderwirbeln könnte. Am 10. September wäre WarioWare: Get it Together! ein Kandidat, zumindest in der Launchwoche.

