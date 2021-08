Baldo sieht aus wie ein Ni-no-Kuni-RPG, aber es ist eher Zelda-like und jetzt erhältlich

Die charmante Optik von Baldo hat die meisten von euch sicher gleich an Studio Ghibli und die JRPGs-Serie Ni no Kuni erinnert. Spielerisch hat Baldo: The Guardian Owls aber eher Zelda-Elemente zu bieten.

Und es ist jetzt erhältlich! In der Gamescom-Woche kann das schon mal untergehen. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch bei Gregor die ersten Spielminuten kommentiert ansehen.

Ein Kind reinen Herzens

Baldo, dessen vollständiger Titel jetzt Baldo: The Guardian Owls lautet, ist ein Action-Adventure voller Rätsel und Dungeons, die ihr bewältigen müsst. Euch erwarten zahlreiche Haupt- und Nebenquests.

Das magische Land voller Mysterien wird durch eine Kreatur ohne Herz bedroht, die eigentlich durch die weisen Eulen an die Unterwelt gebunden sein sollte. Dagegen muss sich nun ein kleines Kind reinen Herzens behaupten, so die Prophezeiung.

Während eurer Reise begegnet ihr mit Baldo zahlreichen lustigen und verrückten Charakteren, die ihr überall im Land verstreut finden könnt. Die Spielwelt bietet euch dabei offene Areale mit Städten, Bewohnern, Gegnern, versteckten Tempeln und natürlich Waffen und Items, die ihr in Kämpfen nutzen könnt.

