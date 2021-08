2D-Action-Plattformer Imp of the Sun strahlt erst Anfang 2022

Der 2D-Action-Plattformer Imp of the Sun hat von Publisher Sold Out und Entwickler Sunwolf Entertainment einen neuen Veröffentlichungszeitraum spendiert bekommen. Der ursprünglich für Sommer 2021 geplante Titel des peruanischen Entwicklers ist nun für Anfang 2022 geplant.

Als feuriger Kobold wurdet ihr mit letzter Kraft von der sterbenden Sonne erschaffen. Ihr seid die letzte Hoffnung, das bereits verloren geglaubte Land zurückzuerobern und den dort hausenden Wesen das lebenswichtige Licht zu bringen.

Um dies zu vollbringen, schwingt ihr euch durch komplex aufgebaute Level und nutzt eure kämpferischen Fähigkeiten, um garstige Gegner aus dem Weg zu räumen. Außerdem trefft ihr auf die letzten menschlichen Überlebenden und stellt euch im Kampf fünf fürchterlichen Bossen.

Bildmaterial: Imp of the Sun, Sunwolf Entertainment