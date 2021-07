Doki Doki Literature Club Plus! ist jetzt für Konsolen und PCs erhältlich

Der legendäre Doki Doki Literature Club eröffnet in der neuen Plus-Version ab sofort seine Pforten auf PlayStation 5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Ziemlich still und leise, das Ganze.

12,49 Euro kostet das Spiel für PlayStation, Switch, Xbox und bei Steam. Dabei erhaltet ihr im eShop und bei Steam aktuell noch einen 10 % Rabatt und landet somit bei 11,12 Euro. Eine physische Version folgt noch. In Europa findet ihr sie bei Funstock.

Du spielst die Hauptfigur, die auf der Suche nach einer Freundin dem Literaturklub beitritt. Mit jedem geschriebenen Gedicht und jeder getroffen Entscheidung bezauberst du deinen Schwarm – und beginnst, die Schrecken einer Schulromanze zu entdecken. Schaffst du es, den Code von Dating-Sims zu knacken und das perfekte Ende zu erreichen?

Doki Doki Literature Club Plus! bietet sechs neue Nebengeschichten über Freundschaft und Literatur, über 100 freischaltbare Bilder, darunter unveröffentlichte Konzeptskizzen sowie ein Grafik-Upgrade.

Bildmaterial: Doki Doki Literature Club Plus!, Serenity Forge, Team Salvato