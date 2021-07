Ubisoft sagt, für Neuigkeiten zu Beyond Good & Evil 2 ist es immer noch zu früh

Die letzten Neuigkeiten zu Beyond Good & Evil 2 liegen schon über ein Jahr zurück. Am 12. Juli 2020 hat Ubisoft im Space Monkey Program verkündet, dass „die Entwicklung auf einem guten Weg“ sei. Zeit, mal wieder nachzufragen. Das dachte sich auch ein Investoren-Vertreter im Rahmen der Fragerunde bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen von Ubisoft.

Der bat darum, eine letzte „Fanboy-Frage“ zuzulassen – und durfte sie stellen. Der Vertreter fragte, ob eine Veröffentlichung des Spiels vielleicht zumindest für das Geschäftsjahr 2024 am Horizon sei.

„Guter Versucht“, antwortete Finanzvorstand Frederick Duguet (via IGN). „Wir sind mit Beyond Good & Evil 2 gut vorangekommen, aber es ist immer noch zu früh, um das zu diesem Zeitpunkt sagen zu können“, so die Antwort.

Seit der gefeierten Enthüllung des Spiels haben wir nicht viel vom ihm sehen dürfen. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass sich Director Michel Ancel aus der Branche zurückgezogen hatte. Wer seine Rolle beim Projekt übernommen hat, ist nicht bekannt.

Zwischenzeitlich kündigte Netflix eine Adaption von Beyond Good & Evil für die Mattscheiben an. Die Adaption des Sci-Fi-Videospiels von 2003 wird unter der Leitung von Rob Letterman entstehen, der sich zuletzt mit Detective Pikachu und Goosebumps einen Namen gemacht hat.

Der Hybrid aus Live-Action und Anime wird von Jason Altman und Margaret Boykin für Ubisoft Film & Television produziert und befindet sich noch in der Anfangsphase der Produktion. Szenarioschreiber gab es zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht.

Bildmaterial: Beyond Good and Evil 2, Ubisoft