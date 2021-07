Netflix nimmt Videospiele in sein Angebot auf, die wie Filme und Serien inklusive sind

Seit Jahren arbeiten die großen Hersteller an Projekten, die irgendwann mal das „Netflix für Videospiele“ sein sollen. Vielleicht wird aber auch Netflix einfach das Netflix für Videospiele? Nach einigen Gerüchten hat der Streaming-Riese nun entsprechende Pläne bestätigt.

Vorab hatte Bloomberg (via Eurogamer) bereits berichtet, dass man sich Mike Verdu an Bord geholt hat, der den Posten des Vice President of Game Development besetzen soll. Verdu war zuletzt in den Diensten von Facebook und zuvor bei Electronic Arts tätig.

Bei der Vorstellung der Quartalszahlen bestätigte Netflix größtenteils auch alle anderen bereits durchgesickerten Informationen (via Variety). Man sei zwar noch in einem „frühen Stadium“, aber der Plan sei es, das Angebot mit Spielen zu erweitern. Man wolle dabei Spiele entwickeln, die auf beliebten Shows basieren, ebenso wie völlig neue Spiele. Auch lizenzierte Spiele sollen zum Angebot gehören.

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Zunächst möchte man sich auf Spiele für Mobilgeräte konzentrieren. Netflix wird bekanntlich nicht nur am großen TV geschaut, sondern auch auf Tablets.

„Wir sehen Gaming als eine neue Inhaltskategorie, ähnlich wie bei der Expansion in Originalfilme, Animationsfilme und Unscripted TV“, heißt es. Spiele sollen dabei auch ohne zusätzliche Kosten enthalten sein, so wie es auch bei Filmen und Serien ist.

In den letzten Monaten und Jahren hat Netflix neben eigenen Filmen auch gehörig in Animationsfilme und -serien investiert. Filme und Serien mit Gaming-Bezug sind inzwischen fester Bestandteil des Angebots. Unsere Netflix-Kategorie ist prall gefüllt.

Bildmaterial: Netflix