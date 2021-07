Koei Tecmo veröffentlicht zu Samurai Warriors 5 eine spielbare Demo

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Publisher vorab eine spielbare Demo veröffentlichen. So tut es Koei Tecmo auch im Falle von Samurai Warriors 5. Mit dem Reboot zur Serie will man neue Fans gewinnen. Dabei sollen unter anderem auch deutsche Texte helfen.

Mit Hisashi Koinuma durften wir erst kürzlich ein Interview führen. Dabei verriet er uns unter anderem, warum sich Samurai Warriors 5 insbesondere auch für Neueinsteiger eignet.

Bei Twitter kündigte Koei Tecmo an, dass die Demo am 20. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs in Europa erscheinen wird. Eine Woche vor der Veröffentlichung also!

Ihr könnt in der Demo zwei Szenarien von Nobunaga’s Route spielen und dabei auf die Charaktere Hideyoshi Hashiba, Nō, Ieyasu Tokugawa, Toshiie Maeda zurückgreifen. Die Speicherdaten sind in die Vollversion übertragbar.

Samurai Warriors 5 wird am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation, PCs und Xbox erscheinen. Für alle drei Konsolen-Plattformen gibt es eine Handelsversion, die ihr euch bereits vorbestellen könnt*.

Bildmaterial: Samurai Warriors 5, Koei Tecmo, Omega Force