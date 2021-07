Kena: Bridge of Spirits und der Ausflug in die Welt der Rot verschiebt sich

Zur E3-Woche präsentierte uns Ember Lab noch zahlreiche Gameplay-Videos und Kena: Bridge of Spirits machte einen tollen Eindruck. Und so fällt die heute angekündigte Verschiebung auch noch so heftig aus. Vom geplanten 24. August muss Ember Lab zwar abrücken, aber der 21. September 2021 ist auch nicht mehr so fern.

Bei Twitter begründet man die kleine Verschiebung. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die zusätzliche Zeit nutzt man für das übliche Feintuning, damit am Ende die berühmte bestmögliche Erfahrung herauskommt.

Das 2009 gegründete Ember Lab zeichnete sich bisher allem voran durch Figurenentwicklung für animierte Werbespots aus. Die Brüder waren vor einigen Jahren auch für den imposanten Fanfilm Majora’s Mask – Terrible Fate verantwortlich. Die Leidenschaft für Videospiele scheint ihnen also in den Knochen zu stecken.

SpielerInnen finden und bauen in Kena: Bridge of Spirits ein Team von kleinen Mitreisenden namens Rot auf, die ihre Fähigkeiten verbessern und neue Arten zur Manipulation der Umgebung schaffen.

Bildmaterial: Kena: Bridge of Spirits, Ember Lab