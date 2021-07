In Sound Mind: So hört es sich (vielleicht) im Kopf des Psychiaters Desmond Wales an

Modus Games hat ein Musikvideo zu In Sound Mind veröffentlicht, welches euch sozusagen akustisch in den Kopf des Psychiaters Desmond Wales entführt. Ein Horror-Abenteuer, das In Sound Mind heißt, möchte natürlich musikalisch auch etwas aufbieten.

Das Musikvideo entsteht zusammen mit Mashed und The Living Tombstone. Der animierte Clip präsentiert euch den Titel-Song des Spiels. Die heutige Pressemeldung bietet aber auch weniger erfreuliche Nachrichten für Interessierte des Spiels.

Erst im April gab man den Veröffentlichungstermin mit dem 3. August bekannt. Daraus wird nichts: Aktuell ist nun vom 28. September (PS5, Xbox Series, PC) die Rede. Sicherlich eine verschmerzbare Verschiebung. Die Nintendo-Switch-Version wird allerdings noch länger auf sich warten lassen. Zu „einem späteren Zeitpunk“ soll sie erscheinen.

Eine Demo zum Spiel ist bei Steam verfügbar.

In Sound Mind ist ein First-Person-Horrorspiel und zeigt SpielerInnen düstere Erinnerungen. Das Spiel möchte ungewöhnliche Rätsel bieten und beängstigende Gegner. Und eine sprechende Katze. In einer Sammlung verschiedener Geschichten suchen SpielerInnen nach Antworten.

Horrorfans sollen sich im Spiel mit bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten auseinandersetzen, der den Effekten einer experimentellen Chemikalie unterliegt. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fantasie immer mehr.

Bildmaterial: In Sound Mind, Modus Games, We Create Stuff