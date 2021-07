Monster Hunter Stories 2 präsentiert die Monster-Welt ab heute aus einer anderen Perspektive

Mit dem heutigen 9. Juli 2021 ist Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin hierzulande erhältlich. Eine Fortsetzung, auf die Fans lange gewartet haben. Und das Warten hat sich gelohnt. Nicht nur wir sind angetan – lest unser Review zu Monster Hunter Stories 2 an dieser Stelle.

Zur Veröffentlichung gibt es natürlich den obligatorischen Launchtrailer, den heute aber wohl kaum noch ein Monster-Hunter-Fan wahrnehmen wird. Vermutlich habt ihr schon längst das mysteriöse Rathalos-Ei von Ena in Empfang genommen. Apropos Ena: Die stellt sich euch heute auch noch mit einem letzten Charakter-Video vor. Seht die bisherigen Charakter-Videos hier.

Neben der Standardversion* gibt es im Nintendo eShop (und bei PC-Steam) auch eine Digital Deluxe Edition, die einige digitale Boni enthält. Schon nächste Woche geht es dann mit dem ersten Post-Launch-DLC weiter. Mehr zu den Post-Launch-Plänen von Monster Hunter Stories 2 erfahrt ihr hier. Auch der Launchtrailer gibt euch dazu ausführliche Einblicke.

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom