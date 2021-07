Im Test! Samurai Warriors 5

Ob der neueste Ableger der Reihe halten kann, was er verspricht und ob dieser vielleicht sogar neue Elemente mit sich bringt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Mit Samurai Warriors 5 steht nun der nächste Teil der Prügler-Reihe an. Dieser wurde vom Entwickler Omega Force entwickelt, von Koei Tecmo vertrieben und ist seit dem 27. Juli 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erhältlich.

Samurai Warriors 5 kann als durchaus gelungener Musou-Prügler bezeichnet werden. Man bekommt, wie man es von der Reihe und dem Genre gewohnt ist, ordentliche Prügelkost mit unzähligen Gegnerhorden, vielen Bosskämpfen, der Möglichkeit den Charakter aufzuleveln und dem Citadel-Modus doch einiges an Spielinhalt geboten. Die erstmalig deutschsprachige Übersetzung darf hier auch noch einmal Erwähnung finden.

Das sehr dünne Kombo-System könnte allerdings etwas mehr Tiefgang vertragen, denn mit nur zwei Angriffs- und einer Sprung-Taste fällt dieses doch eher mager aus. Dieses einfache Kampfsystem ist man von Musou-Titeln allerdings gewohnt.

Der Wechsel zur gelungenen Cel-Shading-Optik muss auf jeden Fall löblich erwähnt werden. Denn mit diesem neuen Look fühlt sich die Optik des Spiels nicht mehr ganz so angestaubt an. Die Cel-Shading-Optik kaschiert gekonnt die verwaschenen Texturen und nicht ganz so tollen Effekte der veralteten Engine und bietet somit ein ordentliches Gesamtbild.

Auch auf der klangtechnischen Seite bietet Samurai Warriors 5 ein rundes Paket. Neben fernöstlichen Klängen, schönen Soundeffekten und passenden Klangteppichen lässt der Titel eigentlich keine Wünsche offen. Lediglich die Soundeffekte hätten noch eine Spur wuchtiger ausfallen können, um dem Kampfgeschehen noch etwas mehr Ausdruck zu verleihen.

Der neue Citadel-Modus ist ein Tower-Defense-Modus und sorgt neben dem Story- und Free-Roam-Modus für noch mehr Langzeitmotivation. Wer sich also länger mit dem Titel beschäftigen möchte, sollte genügend zu tun haben.

Für Musou-Fans ist Samurai Warriors 5 auf jeden Fall ein Pflichttitel. SpielerInnen, die noch keine Berührungspunkte mit der Reihe oder dem Genre hatten, sollte vielleicht erst die Demo spielen, um selbst einen Eindruck vom Titel zu erhalten.