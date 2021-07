Deutsche Verkaufscharts: Monster Hunter Stories 2 startet monströs gut

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts kann Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin groß auftrumpfen. Das Capcom-Game kann in den Switch-Charts natürlich den ersten Platz erobern. Dahinter landet Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft.

In den Next-Gen-Charts tut sich nicht viel, es gibt lediglich Positionswechsel. Die PS5-Charts halten Gold für Ratchet & Clank: Rift Apart Gold bereit, das vor Spider-Man: Miles Morales landet. In den Xbox-Series-Charts kann Resident Evil Village mal wieder von ganz oben grüßen, dahinter landet It Takes Two.

In den PS4-Charts ändert sich im Vergleich zur Vorwoche gar nichts: GTA V vor It Takes Two. Auch in den Xbox-One-Charts führt GTA V, hier vor Call of Duty: Black Ops – Cold War.

Heute erscheint übrigens der erste Post-Launch-DLC zu Monster Hunter Stories 2: Palamute. Mehr zu den Post-Launch-Plänen von Monster Hunter Stories 2 erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, Capcom