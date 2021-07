AWAY: The Survival Series ist eine spielbare, narrative Natur-Dokumentation

Erinnert ihr euch an AWAY: The Survival Series? Das Projekt wurde erstmals bei State of Play angekündigt. Das war allerdings 2019. Vor einigen Wochen meldete sich das Spiel zurück, heute gibt es 13 ausführliche Minuten Gameplay. Die Szenen werden vom Entwicklerteam kommentiert.

AWAY: The Survival Series ist sozusagen eine spielbare Naturdokumentation. Sogar den typischen Erzähler mit der beruhigenden Stimme gibt es. Im Video seht ihr zahlreiche Missionen, Bosse und spielbare Tiere.

AWAY ist aber nicht nur eine spielbare Naturdoku – es wird auch eine Geschichte erzählt. Nämlich die eines Kurzkopfgleitbeutlers. Für PS4 und PS5 soll es über Publisher Perp Games eine Handelsversion geben, darüber hinaus erscheint AWAY im Sommer digital auch für Xbox und PCs.

Bildmaterial: AWAY: The Survival Series, Breaking Walls