Aus der Bronx an die Spitze von Nintendo: Reggie Films-Aimé schreibt ein neues Buch

Der charismatische Reggie Fils-Aimé wird ein neues Buch veröffentlichen. In dem Buch wird der ehemalige, beliebte Präsident von Nintendo of America „inspirierende Geschichten von seinem unüblichen Aufstieg zur Spitze“ dokumentieren. Passend dazu heißt das Buch auch Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo.

Das Buch vermittelt Geschäfts- und Führungslehren, darunter auch, wie man seinem Team eine lebendige und glaubwürdige Vision gibt und wie man es schafft, unnachgiebige Neugier zu bewahren und stets den Status Quo zu hinterfragen. Neben diesen geschäftlichen Aspekten soll es aber auch einen Teil an Memoiren geben.

Es geht um die Herausforderungen, denen sich Fils-Aimé gegenüber sah, in seinem Leben als Sohn haitianischer Einwanderer aber auch seinem langen Weg an die Spitze von Nintendo. „Lernen Sie von Reggie, wie Sie disruptives Denken nutzen können, um Lebensentscheidungen zu treffen, die Sie wirklich glücklich machen“, heißt es im Klapptext bei Amazon.

Reggie Fils-Aimé trat 2003 Nintendo als Executive Vice President of Sales and Marketing bei und wurde schon 2006 zum President and COO – bis 2019 Doug Bowser übernahm.

Ob das Buch deutschsprachig lokalisiert wird, ist bisher nicht bekannt. Möglich wäre es. Zuletzt hatte der FBV (Finanzbuchverlag) auch Ask Iwata übersetzen lassen. Das Buch von Fils-Aimé scheint inhaltlich einen ähnlichen Einschlag zu haben.

Bildmaterial: Nintendo, Twitter