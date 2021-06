Xbox Game Pass: 10 neue Bethesda-Games und Yakuza: Like a Dragon ab heute verfügbar

Der Xbox Game Pass rüstet im Rahmen der E3 2021 kräftig auf. Aber das stand auch wirklich zu erwarten. Der Game Pass ist eine der großen Säulen in Microsofts Gaming-Strategie, mit der man kurz vor der E3 mit großen Worten „all in“ gegangen ist.

Dass weitere Bethesda-Games in den Xbox Game Pass rutschen, damit war auch fest zu rechnen. Wir wissen jetzt, dass es 10 weitere Spiele sind. Damit sind ab heute Abend insgesamt 30 Bethesda-Spiele im Xbox Game Pass inklusive. Und weitere, wie beispielsweise Starfield, werden mit dem Tag der Veröffentlichung ebenfalls im Game Pass sein.

Zu den heutigen Neuzugängen gehören unter anderem The Evil Within 2, Arx Fatalis, RAGE und Wolfenstein II: The New Colossus. Außerdem dürfen sich besonders Fallout-Fans über neue Spiele freuen.

Neben den Bethesda-Spielen ist außerdem noch heute Yakuza: Like a Dragon von Sega im Xbox Game Pass. Das kommt auch nicht überraschend. Nicht nur, weil es bereits vorab geleakt wurde. Sondern weil alle vorherigen Serieneinträge ebenfalls schon im Game Pass sind. Von den Kiwami-Remakes, über Yakuza Zero bis hin zu Yakuza 6: Song of Life.

Wer eine Xbox hat, hat einen Game Pass. Oder?

Bildmaterial: The Evil Within 2, Bethesda