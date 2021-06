WarioWare: Nintendo fragt euch, was ihr für eine Fortsetzung bezahlen würdet

Ihr kennt sie sicher auch, die Nintendo-Umfragen. Meistens sind sie ziemlich unaufgeregt, aber manchmal fragt man sich auch: Was? So ging es mehreren Nintendo-Nutzern, die in den letzten Tagen eine Umfrage beantwortet haben, in der sie auch zu WarioWare befragt wurden.

Bei Twitter berichteten beispielsweise @Beta64Official und @Pwhales3 von der Umfrage. Seltsam konkret wurde dabei gefragt, ob SpielerInnen ein Interesse daran hätten, das nächste WarioWare-Spiel zu einem Preis von 49,99 US-Dollar zu kaufen.

In einem Reddit-Thread zum Thema meldeten sich weitere NutzerInnen, die interessanterweise von unterschiedlichen Preisangaben berichten. Jemand sagte, er sei zu 29,99 US-Dollar befragt worden, ein anderer zu 39,99 US-Dollar. Das scheint bei so einer Umfrage eine Taktik, um das Interesse breiter abzufragen.

WarioWare ist eine spaßige Minispiel-Sammlung, deren letzter Vertreter WarioWare Gold für den Nintendo 3DS war. Ihren Anfang nahm die Serie 2003 auf dem GameBoy Advance und heute ist es eine der wenigen Nintendo-Serien, die noch keinen Eintrag für Nintendo Switch erhalten haben.

Vielleicht gibt es bald eine Überraschung. Am 15. Juni 2021 um 18 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo eine Nintendo Direct im berühmten „E3-Zeitraum“ abhalten. Dabei soll es in 40 Minuten um Spiele gehen, „die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden„.

