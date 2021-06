No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle erscheinen für PC-Steam

XSEED Games und Grasshopper Manufacture werden No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle am 9. Juni für PC-Steam veröffentlichen. Beide Spiele werden jeweils 19,99 Euro kosten und es gibt in der ersten Woche einen Rabatt von 10 % auf euren Kauf.

Die PC-Steam-Version bietet HD-Auflösung, 60 fps und zusätzliche Features wie Steam-Cloud-Unterstützung. Unten seht ihr zwei neue Trailer zu den Spielen, die euch auch auf No More Heroes 3 vorbereiten.

Bis ihr mit Travis in No More Heroes 3 auf Alienjagd gehen könnt, dauert es auch nicht mehr lange. Die Fortsetzung erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch*. Die beiden Vorgänger sind seit einigen Monaten auch zu ebenfalls 19,99 Euro auf Switch verfügbar.

Bildmaterial: No More Heroes, XSEED, Grasshopper Manufacture