Von wegen nur Golf: Nintendo belehrt euch mit Mario Golf: Super Rush eines Besseren

Mario Golf: Super Rush… ist eben Mario-Golf, nicht wahr? Klar, ein paar neue Charaktere, vielleicht ein lustiger neuer Modus, Golfbahnen und ein Mehrspielermodus. Aber im Großen und Ganzen eben Golf.

Nintendo belehrt euch eines Besseren. Schon kurz vor der E3 gab es einen neuen Trailer zum Spiel: Bring on the competition! Is this still considerd golf?? Das Video zeigt euch auf humorvolle Weise, wie die Charaktere den Wettkampf verstehen.

Im Nintendo-Direct-Trailer gibt es dann in aller Kürze eine schnelle Übersicht über einen Großteil der Features, Charaktere und Spielmodi. Ihr habt damit alles gesehen? Wohl kaum. Nintendo hat auch noch einen 40-minütigen Treehouse-Stream mit Inhalten gefüllt.

Mario Golf: Super Rush wird am 25. Juni 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch das Spiel derzeit mit einem exklusiven Bonus sichern*: Es gibt eine Golf-Trinkflasche dazu!

Die Mario-Golf-Serie hatte eine lange Pause, der letzte Teil erschien 2014 für Nintendo 3DS. Nimmt man es ganz genau, hat Golf mit Mario seine Anfänge bereits 1987. In NES Open Tournament Golf war Mario ein spielbarer Charakter. So richtig ging es dann 1999 mit Mario Golf für Nintendo 64 los.

Bring on the competition!

Der neue Direct-Trailer

Ausführliche Vorstellung bei Treehouse

