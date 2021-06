The Wonderful 101 Remastered spendiert euch einen kostenlosen Time-Attack-Mode

Das ursprünglich exklusiv für Nintendo Switch veröffentlichte The Wonderful 101 ging einige Jahre später zurück in die Hände von PlatinumGames. Dort strengte man eine Kickstarter-Kampagne an, um das Spiel in einer Remastered-Version auch auf andere Plattformen zu bringen.

Lief gut: Etwa 2 Millionen Euro konnte man bei der Kampagne generieren, bei der es eigentlich gar nicht so richtig darum ging, Geld einzusammeln. Na ja, gut. Dafür arbeitet PlatinumGames immer noch fleißig am Spiel und das wird Fans freuen. Denn die Kampagne erreichte natürlich einige Stretch-Goals.

Eines dieser Ziele realisierte den Time-Attack-Mode, der als DLC nachgereicht werden sollte. Und genau das machte PlatinumGames nun auch. Der DLC ist kostenlos für alle und erweitert das Spiel auf PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam um einen… Time-Attack-Mode.

Bevor ihr Zugriff auf den neuen Modus erhaltet, müsst ihr den Story-Modus in allen Schwierigkeitsgraden beendet haben. Das ist also wirklich etwas für echte Fans. Na dann, UNITE UP!

