The Great Ace Attorney Chronicles: Ein Trailer stellt die Features im Detail vor

Capcom hat in einem neuen Trailer zu The Great Ace Attorney Chronicles die Spielinhalte im Detail präsentiert. Neben den Charakteren stellt man auch einige der Fälle, die investigative Arbeit, den Gerichtssaal und weitere Features wie Dual-Audio (Japanisch, Englisch), die acht Zusatzepisoden, Kostüme, Galerie, Musik und den automatischen Story-Modus für Amateur-Anwälte vor. Ein weiteres Video zeigt den ersten Fall, den es zu knacken gilt.

So neu sind die Spiele der Chronicles-Sammlung natürlich nicht. Die Sammlung enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve und erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright. Beide Spiele waren ursprünglich Japan-exklusiv.

In der Rolle des Anfänger-Ass-Anwalts Ryunosuke Naruhodo müssen abscheuliche Verbrechen aufgeklärt, vor Gericht gestritten und für Gerechtigkeit gesorgt werden. Bei der Suche nach Beweisen werden Ryunosuke Naruhodo und sein Rechtsgehilfe Susato Mikatoba vom lokalen Top-Detektives Herlock Sholmes unterstützt. Beim „Tanz der Deduktion“ wird das Duo zusammenarbeiten müssen, um die übereifrigen Annahmen des Detektivs zu entwirren und die Wahrheit zu erkennen. Um seine Klienten zu schützen, muss Ryunosuke die Fakten im Gericht nutzen und die Jury von der Unschuld seiner Schützlinge überzeugen.

Sollte die berühmte Waage der Gerechtigkeit in die (für euch) falsche Richtung ausschlagen, könnt ihr die „Summation Examinations“ nutzen. Euer Ass im Ärmel. Damit können Ungereimtheiten in den Aussagen der Geschworenen aufgedeckt werden!

The Great Ace Attorney Chronicles erscheint am 27. Juli 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs über Steam. Zusätzlich ist ein Bundle mit The Great Ace Attorney Chronicles und der Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy erhältlich. Falls ihr ein physisches Exemplar wollt, müsst ihr importieren.

Gameplay-Trailer zu The Great Ace Attorney Chronicles

Fall-Vorschau

Bildmaterial: The Great Ace Attorney Chronicles, Capcom