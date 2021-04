The Great Ace Attorney Chronicles erscheint digital in Europa – das sind eure physischen Optionen

Die Ankündigung von The Great Ace Attorney Chronicles war keine große Überraschung mehr, trotzdem war die Freude bei westlichen Fans groß. Denn dies bedeutet die erstmalige Lokalisierung der Spiele. Hier bei uns in Europa gibt es leider einen kleinen Dämpfer, zumindest für Freunde des Haptischen. Die Sammlung erscheint nämlich auf allen Plattformen (Switch, PS4 und PCs) nur digital.

Die Überschrift verrät es aber schon: Es gibt Optionen für euch. In Nordamerika erscheint zumindest die Switch-Version physisch (und naturgemäß mit englischen Texten). Die Switch ist regionsfrei, das heißt es funktionieren Switch-Spiele aus allen Regionen auch auf dem europäischen Gerät.

Deutsche Texte in Europa-Version noch unklar

In Japan und Asien gibt es The Great Ace Attorney Chronicles sowohl für PS4 als auch Nintendo Switch physisch. Noch ist nicht bestätigt, ob beide Versionen auch englische Texte bieten. Aber besonders bei der Switch-Version ist das in Asien sicher zu erwarten. Bei Play-Asia findet ihr bereits alle physischen Fassungen*.

Weil es dazu viele Nachfragen gibt: Ob die europäische Version deutsche Texte bieten wird, ist noch unklar. Sicher sind hier nur die englischen Texte. Eine Nachfrage bei Capcom Deutschland lieferte kein anderes Ergebnis. In dem Zusammenhang ist sicherlich auch interessant, dass die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy* mit deutschen Texten nachgepatcht wurde. Dieser Patch funktioniert auch mit den anderen Länderversionen.

Übrigens: Die hierzulande und auch in Nordamerika nur digital erhältliche Ace Attorney Turnabout Collection* erscheint in Japan ebenfalls physisch für Switch und PS4. Auch hier ist die Frage der Bildschirmtexte aber noch ungeklärt. Diese limitierte Edition enthält neben The Great Ace Attorney Chronicles auch die Ace Attorney Trilogy.

Das ist The Great Ace Attorney Chronicles

Die Sammlung enthält The Great Ace Attorney: Adventures sowie The Great Ace Attorney 2: Resolve und erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright. SpielerInnen übernehmen in The Great Ace Attorney Chronicles die Rolle eines Verteidigers, um Beweise aufzuspüren, vor Gericht zu streiten und eine gerechte Entscheidung zu erreichen.

In typischer Ace-Attorney-Manier werden SpielerInnen dabei ihre Fähigkeiten als Anwalt auf die Probe stellen müssen. Schließlich gilt es, die Klienten im Gerichtssaal zu verteidigen. Dabei stehen auch zwei neue Spielfunktionen zur Verfügung. Bei euren Untersuchungen könnt ihr euch mit Herlock Sholmes zusammentun und den „Tanz der Deduktion“ durchführen, um neue Hinweise zu finden oder Fehler zu entdecken.

Bildmaterial: The Great Ace Attorney Chronicles, Capcom