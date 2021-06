Silent Hill: Das erste Merchandise ist… ein Skateboard

Vor einigen Tagen sorgte der offizielle Twitter-Account des Konami-Shops in der Internetwelt für Aufsehen. Die Ankündigung von Silent-Hill-Merchandise wirbelte die Silent-Hill-Fanszene auf. Es war und ist nur die Ankündigung von Merchandise, aber Fans haben viel mehr hineininterpretiert.

Dabei ging es im Speziellen um die Gestaltung und Ausrichtung des Schriftzugs und wenn man sich die Sache so ansieht… es sieht wirklich auffällig aus. Jetzt nur nicht die Fassung verlieren. Denn die erste Merchandise-Ankündigung ist wirklich eine Merchandise-Ankündigung.

Man stellte ein Skateboard vor. Ja, ein echtes Skateboard. Es ist ebenso limitiert wie random. Natürlich finden Fans im Tweet zur Ankündigung aber auch wieder eine Merkwürdigkeit.

„We are launching a SILENT HILL MERCH collection along with this amazing Limited Series Skateboard to celebrate…„, heißt es. To celebrate… what? Vermutlich einfach, um den Launch der Merch-Collection zu feiern. Oder einfach nur um zu feiern. Man feiert ja auch gerne.

Am Ende war alles vermutlich wirklich nur… nichts.

Bildmaterial: Konami