Spielbare Demo zu Ys IX: Monstrum Nox ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

In weniger als einem Monat verschlägt es Adol, für sein neues Abenteuer, einmal mehr auf Nintendos Hybridkonsole – am 9. Juli erscheint Ys IX: Monstrum Nox nämlich für Switch. Damit ihr euch vorab schon einen Eindruck von der Gefängisstadt Balduq verschaffen könnt, steht ab sofort eine Demo-Version des Titels via Nintendo eShop bereit.

Eine Digital Deluxe Edition des Titels soll zudem auch verfügbar werden. Neben einer Vollversion des Spiels, enthält diese 25 DLCs, die von Kostümen, über Materialien, bis hin zu Verbrauchsgegenständen reichen.

Adols neustes Abenteuer ist seit letztem Februar bereits für PlayStation 4 im Westen erhältlich. Diese Version haben wir bereits einem Test unterzogen. Die Handelsversion für PS4 könnt ihr bei Amazon bestellen*, eine Vorbestellung der Switch-Version ist hier auch bereits möglich. In Japan erschien das Spiel im September 2019 für PS4.

Ohne Adol gehts natürlich nicht

Serien-Held Adol und sein Begleiter Dogi kommen in Balduq an. Allerdings wird Adol sofort festgenommen. Im Gefängnis verwandelt ihn die mysteriöse Aprilia in ein Monstrum, was übernatürliche Kräfte bei der Monsterbekämpfung mit sich bringt. Nun gilt es, gemeinsam mit den anderen Monstrum die Gefahren der Schattendimension „Grimwald Nox“ abzuwenden und das Geheimnis um den Monstrum-Fluch aufzuklären.

Im Spiel kann man zwischen insgesamt sechs Monstrum auswählen, jedes davon besitzt eigene Fähigkeiten. So kann man entweder Wände hochlaufen, fliegen oder versteckte Objekte aufspüren. Die weitläufige Stadt will dabei erkundet und beschützt werden, die Bewohner haben zusätzliche Quests auf Lager.

Bildmaterial: Ys IX: Monstrum Nox, NIS America, Falcom