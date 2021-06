No More Heroes III: Nintendo Treehouse zeigte Gameplay-Material, aber nicht im Livestream

Wenn ihr gestern bei Nintendo Treehouse hereingeschaut habt, dann konntet ihr stundenlanges Gameplay-Material mitverfolgen. Nicht mit dabei war No More Heroes III, was ein wenig schade ist. Das Switch-Exklusivspiel erscheint bereits im August und hätte die Bühne sicher gebrauchen können.

Und es wäre durchaus möglich gewesen, denn Nintendo hat im Nachgang der E3-Präsentation eine Treehouse-Session zu No More Heroes III veröffentlicht, welche ihr weiter unten sehen könnt. Warum es diese nicht in den Livestream geschafft hat, ist unklar. Zeit wäre ja durchaus da gewesen.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

No More Heroes III erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch*.

Gameplay zu No More Heroes III

Bildmaterial: No More Heroes III, Marvelous, Grasshopper Manufacture