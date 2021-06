Spelunker HD Deluxe: Der schwächste Charakter der Geschichte lädt zum Abenteuer

Ein Klassiker kehrt zurück! Strictly Limited Games wird Spelunker HD Deluxe von Tozai für PS4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Keine Überraschung: Eine HD-Neuauflage von Ganso Minna de Spelunker für die beiden Plattformen wurde schon seit geraumer Zeit für Japan angekündigt.

Eine digitale Veröffentlichung findet durch ININ Games im 3. Quartal 2021 statt. Physisch wird Strictly Limited Games das Spiel für beide Plattformen in die Regale bringen. Aber nur in die eigenen: Das Spiel wird im Strictly Limited Games Shop erhältlich sein. Die Sammlereditionen sind schon gelistet, die Vorbestellungen beginnen am 6. Juni.

Mit Spelunker erkundet ihr die Höhlen und das wird nicht ganz einfach. Man sagt, Spelunker sei der schwächste Charakter in der Videospielgeschichte. Dummerweise lauern in den 100 Leveln natürlich auch zahlreiche Gefahren. Neben einem Einzelspielermodus gibt es auch einen Online-Modus sowie kooperative und kompetitive Spielmodi.

Besonders interessant ist auch der Wechsel zum nostalgischen Famicom-Style. Seinen Ursprung hat Spelunker nämlich schon 1983 auf dem Famicom gehabt. Ein Classic Mode ermöglicht euch das Spielen in entsprechender Grafik und mit 8bit-Sound.

Bildmaterial: Spelunker HD Deluxe, ININ Games, Tozai Games