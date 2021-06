Sky: Das neue Spiel von thatgamecompany erscheint noch im Juni für Switch

Fast ein Jahr hat sich die Veröffentlichung von Sky: Kinder des Lichts verschoben, wenn es nun wie geplant im Juni 2021 für Nintendo Switch erscheint. Und es sieht gut aus, denn inzwischen haben sich die Macher auf den 29. Juni 2021 als Veröffentlichungstermin festgelegt.

In dem neuen Spiel von thatgamecompany (Flower, Journey) bereist ihr als Kinder des Lichts ein Königreich im desolaten Zustand mit der Aufgabe, Hoffnung zu verbreiten. Ihr schwingt euch in die Lüfte, ergründet Geheimnisse in mehreren Welten, trefft auf gleichgesinnte Spieler und werdet so Teil einer Welt, die ständig Gebietserweiterungen, saisonale Events und neue Attraktionen spendiert bekommt.

Sky: Kinder des Lichts ist derzeit für iOS via App Store und Android via Google Play erhältlich. Die Switch-Veröffentlichung wird deutsche Texte bieten und bietet Cross-Play mit den Mobilversionen.

Die Veröffentlichung für Nintendo Switch erfolgt konsolenexklusiv, das ist aber wohl nur zeitweise. In der Ankündigung im März 2020 hieß es, dass „Informationen über weitere Veröffentlichungen für andere Plattformen in absehbarer Zeit“ folgen würden. Davon war aber nun schon längere Zeit keine Rede mehr.

Bildmaterial: Sky: Children of the Light, thatgamecompany