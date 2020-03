Sky: Das aktuelle Spiel der Journey-Macher erscheint auch für Nintendo Switch

Erinnert ihr euch an das letzte Spiel von thatgamecompany? Na klar: Flower, danach kam das vielbeachtete Journey. Was für großartige Spiele. Das letzte Spiel von thatgamecompany heißt aber Sky. Dass ihr es nicht zwingend gleich aus eurem Gedächtnis kramen könnt liegt vielleicht daran, dass es exklusiv für iOS-Geräte erschienen ist.

Jetzt kündigten die Entwickler eine Umsetzung für Android und Nintendo Switch an. Weil man sich wohl doch auch darauf einigen konnte, dass der Titel nicht ganz so prägnant ist, gibt es auch eine Umbenennung in Sky: Kinder des Lichts.

Für Switch zeitweise konsolenexklusiv

Die Veröffentlichung für Nintendo Switch erfolgt konsolenexklusiv, ist aber wohl nur zeitweise. In der Ankündigung heißt es am Ende auch, dass „Informationen über weitere Veröffentlichungen für andere Plattformen in absehbarer Zeit“ folgen würden. Für Android gibt es schon einen Releasezeitraum, nämlich den April. Nutzer können sich wie gewohnt bereits vorabregistrieren. Die Switch-Version soll im Sommer erscheinen.

Darüber hinaus gab thatgamecompany bekannt, dass man an einer Cross-Play-Funktion arbeitet, welche die Versionen für Mobilgeräte mit den kommenden Entwicklungen für Konsolen verknüpfen soll.

In Sky bereist ihr als Kinder des Lichts ein Königreich im desolaten Zustand mit der Aufgabe, Hoffnung zu verbreiten. Ihr schwingt euch in die Lüfte, ergründet Geheimnisse in sieben Welten, trefft auf gleichgesinnte Spieler und werdet so Teil einer Welt, die ständig Gebietserweiterungen, saisonale Events und neue Attraktionen spendiert bekommt.

Die Switch-Veröffentlichung wird deutsche Texte bieten.

Ankündigungstrailer zur Nintendo-Switch-Version

via PR, Bildmaterial: Sky: Kinder des Lichts, thatgamecompany