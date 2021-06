Shin Megami Tensei V präsentiert sich mit rund 20 Minuten Gameplay

Die gestrige Nintendo Direct spendierte uns nicht nur einen Trailer, sondern auch das Veröffentlichungsdatum zu Shin Megami Tensei V. Lange müssen sich Fans der Reihe nicht mehr gedulden, denn das JRPG erscheint bereits am 11. November 2021. Entsprechend ließ man es sich auch nicht nehmen, den Titel im Rahmen des anschließenden „Nintendo Treehouse“-Events näher vorzustellen.

Kämpfen oder Verhandeln

Im rund 20-minütigen Gameplay erhalten wir so einen grundlegenden Eindruck des Spielablaufes. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Highschool-Schülers, der sich in einer postapokalyptischen Version von Tokyo wiederfindet. Ihr steuert den Protagonisten mit wallendem Haar durch das Ödland und trefft regelmäßig auf Dämonen, denen ihr auf verschiedene Art begegnen könnt.

Euch steht es etwa offen, Feinden mit verschiedenen Angriffen einzuheizen. Im besten Falle nutzt ihr dabei die individuellen Schwächen eurer Kontrahenten aus. So verschafft ihr euch nämlich den Vorteil weiterer Kampfzüge und lasst Gegner idealerweise ins Gras beißen, ehe sie selbst zum Gegenschlag ansetzen. Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit zu Verhandlungen mit Dämonen.

Je nachdem, ob ihr die Fragen oder Bitten eures Gegenübers zufriedenstellend beantwortet, besteht die Möglichkeit, dass sich dieser euch anschließt. Überzeugte Dämonen können dann in das eigene Team integriert werden, um eine vielseitige Truppe zu schaffen, die für alle Eventualitäten gerüstet ist.

Das Gameplay-Showcase endet mit dem hoffnungslosen Versuch, einen turmhohen Dämon zu bekämpfen. Manchmal ist die Flucht dann wohl doch die bessere Option. Shin Megami Tensei V könnt ihr euch bei Amazon bereits vorbestellen*.

Shin Megami Tensei V im Gameplay-Showcase

Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Atlus