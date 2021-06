Pokémon Unite ist ein MOBA und Free-to-Play noch im Juli auch Nintendo Switch

Vor ziemlich genau einem Jahr enthüllten The Pokémon Company und Tencent das gemeinsame Projekt Pokémon Unite. Als Team-Battle-Game, das Free-to-Play für Nintendo Switch und Mobilgeräte erscheint, wurde das Spiel damals vorgestellt. Es ist ein waschechtes MOBA. Heute gibt es endlich neue Details.

Schon im Juli wird Pokémon Unite für Nintendo Switch erscheinen, erst im September dann für Mobilgeräte. Diese Priorisierung wird sicherlich viele Fans freuen. Wenn das Spiel für beide Plattformen verfügbar ist, wird Cross-Play möglich sein. TrainerInnen können außerdem den Spielstand zwischen Geräten synchronisieren.

Ein neuer Trailer zeigt euch das Intro des Spiels und einige Spielausschnitte. Die Handlung spielt auf Aeos Island, einer mysteriösen Insel in unerforschten Grenzgebieten des Ozeans. Dort finden SpielerInnen das Unit-Kampfbüro vor, das die Unite-Kämpfe organisiert.

In Unite Battles treten Teams aus jeweils fünf Trainern gegeneinander an, um herauszufinden, welches Team vor Ablauf der Zeit die meisten Punkte erzielen kann. Des Weiteren können Spieler eine einzigartige, neue Energie erleben, die Aeos-Energie genannt wird. Mithilfe dieser Energie können sich Pokémon in Unite Battles entwickeln.