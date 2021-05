No More Heroes III: Metacritic-Wertung für Ableger im neuen Trailer unkenntlich gemacht

Im April präsentierte Marvelous Japan in einem Livestream ausführlich No More Heroes III. Dabei gab es auch einen Übersichtstrailer zur Serie zu sehen, der euch in die ersten beiden Teile und den Ableger Travis Strikes Again einführte.

Auf gewohnt humorvolle Art und Weise natürlich. Nintendo hat diesen Übersichtstrailer nun auch für das englischsprachige Publikum veröffentlicht und dabei einige „Anpassungen“ vorgenommen.

Fand man das nicht so lustig?

Dass sich Marvelous im japanischen Video selbstironisch über die Metacritic-Wertung von Travis Strikes Again lustig machte, die gar nicht mal so gut ausgefallen ist, findet Nintendo offenbar nicht so verkaufsfördernd.

Vielleicht störte man sich aber auch an dem Verfügbarkeitshinweis für PC und PS4? Wäre durchaus legitim auf dem Nintendo-Kanal, aber dann hätte auch eine kleinformatige Unkenntlichmachung gereicht. Der Metacritic-Bildschirm wurde jedoch komplett unscharf gestellt und ist im Video somit nicht mehr lesbar. Ihr findet die Stelle ab 2:58 Minuten. Einen Screenshot aus dem Originalvideo seht ihr als Artikelbild. Der Witz der Sprecherin bleibt aber erhalten.

Ebenfalls nicht erhalten blieb der Hinweis auf die „No More Heroes III Killion Dollar Trilogy“-Edition zum Ende des japanischen Videos. Das hat aber einen praktischen Grund: Sie wird nur in Japan erscheinen.

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

No More Heroes III erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch*.

Bildmaterial: No More Heroes III, Marvelous, Grasshopper Manufacture