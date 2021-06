Resident Evil Village: DLC in Arbeit und Starttermin für Multiplayer RE:Verse

Im Rahmen der digitalen E3 2021 gab sich am gestrigen Abend Capcom die Ehre, um auf ihre aktuellen Projekte einzugehen. Größere Überraschungen blieben zwar aus, allerdings gab es Neuigkeiten zum frisch erschienenen Horror-Blockbuster Resident Evil Village.

Village-DLC und Starttermin für RE:Verse

Demnach seien nun, aufgrund großer Nachfrage, frische DLC-Inhalte in der Entwicklung. Konkreter wurde es in diesem Kontext leider nicht. Ob es sich etwa um einen Story-DLC oder zusätzliche Spielmodi im Stile der „Banned Footage“-DLCs von Resident Evil 7 handelt, bleibt aktuell unklar.

Zudem widmete man sich Resident Evil Re:Verse. Wir erinnern uns: dieser Standalone-Multiplayer-Titel ist kostenfrei in allen Versionen von „Village“ enthalten und sollte ursprünglich sogar gemeinsam mit dem Hauptspiel erscheinen. Der Start verzögerte sich dann allerdings erstmal in Ungewisse. Nun gab Capcom bekannt, dass „RE:Verse“ im Juli für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam verfügbar werden soll.

Zuletzt feierte Resident Evil Village 100.000 verkaufte Einheiten in Deutschland und sicherte sich damit einen goldenen game Sales Award. Verdient, wie wir auch in unserem Test zur mehr als gelungenen Horror-Achterbahn herausstellen.

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom