Shantae-Offensive: Alle fünf Shantae-Spiele erscheinen für PlayStation 5

Die Nintendo Switch verliert ein echtes Alleinstellungsmerkmal! Mit der Veröffentlichung von Shantae im eShop für Nintendo Switch im April sind alle Shantae-Spiele auf Switch spielbar. Von Risky’s Revenge, das 2020 eine Portierung erhielt, bis hin zu Shantae and the Seven Sirens.

Diese Ehre wird nun aber auch PlayStation 5 zuteil. WayForward kündigte die große Shantae-Offensive für die Next-Gen-Konsole an, die nach etwa sechs Monaten eigentlich auch mal langsam Current-Gen heißen könnte. Ja, bei PC-Steam gibt es auch alle fünf Shantae-Spiele. Aber die Einleitung war einfach schön.

Die fünf Shantae-Spiele werden als native Spiele für PS5 erscheinen, aber auch kostenlose Upgrades für NutzerInnen bekommen, die schon die PS4-Version besitzen. Außerdem wird es auch eine physische Veröffentlichung bei Limited Run Games geben.

Über 3 Millionen Einheiten wurden von der Shantae-Reihe seit ihrem Debüt 2002 verkauft. Das Line-up der Shantae-Games umfasst fünf Titel, die bald einzeln auf PS5 erwerbbar sind:

Shantae

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

Shantae and the Seven Sirens

Die Preise sollen sich bei den Digitalversionen nach den PS4-Versionen richten. Weitere Details rund um Veröffentlichungstermine und die physische Version von Limited Run Games sollen folgen.

Bildmarterial: WayForward