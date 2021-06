Everwild: Der neue Rare-Titel wird einem Bericht zufolge komplett umgekrempelt

Unsere letzte Meldung zu Everwild liegt etwa ein Jahr zurück. Wer sich auf das potenziell magische neue Spiel von Rare freut, der sicher Hoffnung, dass es beim Xbox & Bethesda Showcase am Wochenende eine Rolle spielt.

Der einstige Entwickler von Banjo-Kazooie, der seine Blütezeit zu N64-Zeiten erlebte, steht seit jeher für Fans als Negativbeispiel, wie „feindliche Übernahmen“ laufen können. Jahrelang arbeitete das britische Studio an Kinect Sports und seinen Nachfolgern, viele Fans glauben, dass das Studio deshalb kreativ zurückblieb.

Jetzt arbeitet man an Everwild, aber so richtig rund läuft es offenbar nicht. Der Grund, warum es bei der E3 in diesem Jahr nicht vertreten ist, ist laut VGC ein simpler. Das Spiel soll dem Bericht zufolge ein komplettes „Reboot“ erhalten, das Studio fange „from the scratch“ neu an. Man sei noch „Jahre“ von der Fertigstellung entfernt.

Erfahrener neuer Creative Director

Creative Director Simon Woodroffe hatte das Projekt dem Vernehmen nach schon im letzten Jahr verlassen. Als neuer Creative Director wurde einer der erfahrensten Leute bei Rare – und in der Branche – eingesetzt: Gregg Mayles. Executive Producer Louise O’Connor hat den Wechsel gegenüber VGC bestätigt.

Seine Laufbahn begann 1991 als Designer an Battletoads, danach stand sein Name in den Credits fast aller Spiele, die in der Rare-Geschichte einen Platz gefunden haben. Director von Banjo-Kazooie, Lead-Designer von Donkey Kong Country, Designer an Conker’s Bad Fur Day, Lead-Designer von Viva Pinata.

Unter seiner Führung wurde Everwild neu ausgerichtet. Das Team sei nun hoch konzentriert und voller Freude, ein aufregendes Spiel zu entwickeln. „Das Team war noch nie so stark“, so Louise O’Connor.

Laut Quellen, die VGC berichteten, hatte das Projekt vorher Probleme, eine klare Richtung zu finden. Jetzt hat man sie offenbar. Wie diese Richtung aussieht, das werden wir wohl erst in einigen Monaten sehen. Gemunkelt wird, dass Everwild nicht vor 2023 erscheint, möglicherweise erst 2024.

Insofern ist der nachfolgende Trailer vielleicht schon veraltet.

Bildmaterial: Everwild, Microsoft, Rare