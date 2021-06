Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 mit der Vorstellung von Phantom Brave

NIS America hat einen neuen Trailer zu Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 veröffentlicht. Die Klassiker-Sammlung umfasst die beiden Titel Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered und Soul Nomad & the World Eaters. Einen Trailer zu Soul Nomad gab es schon vor längerer Zeit, heute widmet man sich nun Phantom Brave.

In Phantom Brave folgt ihr der rührenden Geschichte von Marona und Ash. Kurz ist auch das Kampfsystem zu sehen, bei welchem ihr über 50 Phantom-Typen rekrutieren könnt.

Beide Spiele erhalten eine kleine Überarbeitung und alle DLCs. Für Sammler gibt es im NISA-Online-Store eine Limited Edition für Nintendo Switch mit etlichen physischen Boni. Außerdem gibt es die Deluxe Edition für Nintendo Switch bei Amazon*.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 erscheint für Nintendo Switch am 3. September in Europa. Bei Steam ist Phantom Brave bereits erhältlich. Am 31. August erscheint dort auch noch Soul Nomad & the World Eaters.

Ein Blick auf Phantom Brave

Bildmaterial: Prinny Presents NIS Classics Vol. 1, NIS America, Nippon Ichi Software