Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint in Japan am 14. Oktober

Aniplex und CyberConnect2 stecken bei Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles derzeit mitten in der Ankündigungsphase für die verschiedenen Kämpfer. Nun nennt man mit dem 14. Oktober auch den Japan-Termin. Ob dieser Termin auch für die englischsprachige Veröffentlichung in Asien durch Sega gilt, ist derzeit noch unklar.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles soll am 14. Oktober 2021 für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Sega übernimmt eine englische Umsetzung in Asien. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler. Bislang wurden außerdem ein Story-Modus und ein Tag-Battle-Modus angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2