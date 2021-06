Pokémon Schwert & Schild: Holt euch den Gratis-Code für Gigadynamax-Sanaconda

Mit einer neuen Verteil-Aktion bei GameStop könnt ihr euch jetzt eure Chance auf Gigadynamax-Sanaconda in Pokémon Schwert und Pokémon Schild sichern. GameStop schickt aktuell jedem Fan einen Seriencode, den ihr über die Geheimgeschenk-Option im Spiel einlösen könnt.

Mit dem Code erhaltet ihr das Ingame-Item ★Sgr7348 und wenn ihr dieses in einem Nest in der Wachturmruine in der Naturzone einsetzt, bekommt ihr die Chance auf ein Gigadynamax-Sanaconda.

That’s it! Es gibt keine besonderen Bedingungen, um den Code von GameStop zu erhalten. Ihr müsst lediglich eine Email-Adresse angeben. Die Aktion ist ab sofort und bis zum 18. Juli 2021 gültig.

Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Pokémon

In diesem Jahr feiert Pokémon den 25. Geburtstag und The Pokémon Company feiert kräftig mit. Bei Pokémon Presents gab es vor einigen Wochen allerhand Neuigkeiten. Pokémon-Legenden: Arceus soll zu Beginn des kommenden Jahres weltweit für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel soll eine „neue Herangehensweise“ an die Pokémon-Reihe bieten.

Außerdem kündigte man das von vielen Fans ersehnte Remake der vierten Generation an. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle verschlägt es euch einmal mehr nach Sinnoh, diesmal aber in runderneuerter Optik. Obendrein ist inzwischen New Pokémon Snap erhältlich.

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak