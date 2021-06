Neuer Trailer zum „Witch-Raising-RPG“ WitchSpring 3 Re:Fine – the Story of Eirudy

Publisher ININ Games hat einen neuen Trailer zu WitchSpring 3 Re:Fine – the Story of Eirudy veröffentlicht. Das „Witch-Raising-RPG“ von Studio Artdink und Entwicker Kiwi Walks ist in Japan seit Dezember erhältlich.

Hierzulande wird es überraschenderweise nicht nur eine standardmäßige Handelsversion geben, die ihr schon bei Amazon vorbestellen könnt*, sondern auch Sammlereditionen bei Strictly Limited Games.

Amazon listet das Spiel für den 13. August, aber so konkret wird ININ Games in der aktuellen Pressemeldung noch nicht. Stattdessen verspricht man die Veröffentlichung für 2021. Dafür gibt es aber einen neuen Trailer.

Witch Spring 3 entführt euch in eine faszinierende Welt von Gottheiten und Menschen, in der irgendwo tief im Nebenwald die Hexe Eirudy lebt. Sie versteckt sich dort vor den Kriegern, die sie suchen. Das ist aber offenbar auch ziemlich langweilig. Sie entflieht ihrer Einsamkeit mit magischen Puppen, die sie praktischerweise auch im Kampf einsetzt.

