Xbox Game Pass in der ersten August-Hälfte mit Hades und diesen weiteren Games

Microsoft hat das Line-up des Xbox Game Pass für die erste Monatshälfte des Augusts vorgestellt. Ihr habt Cris Tales, Raji: An Ancient Epic, Omno, The Ascent oder Last Stop hoffentlich schon beendet? Diese Spiele waren alle Teil des Line-ups der letzten Juli-Tage. Ja, wahrscheinlich nicht. Trotzdem geht es weiter. Und zwar so:

5. August – Curse of the Dead Gods (Cloud, Konsole, und PC)

5. August – Dodgeball Academia (Cloud, Konsole, und PC) ID@Xbox

5. August – Katamari Damacy REROLL (Cloud, Konsole, and PC)

5. August – Lumines Remastered (Cloud, Konsole, and PC) ID@Xbox

5. August – Skate (Konsole) EA Play

5. August – Skate 3 (Cloud) EA Play

5. August – Starmancer (Game Preview) (PC) ID@Xbox

12. August – Art of Rally (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

13. August – Hades (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

17. August – Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

Darüber hinaus haben EA und Codemasters bekannt gegeben, das umfangreiche Angebot von EA-Play-Spielen am 10. August mit Rennspielen aus drei renommierten Serien zu erweitern. Konkret erwarten euch hier:

10. August – Dirt 4 (Konsole)

10. August – Dirt Rally (Konsole)

10. August – Dirt Rally 2.0 (Konsole)

10. August – F1 2020 (Konsole)

10. August – Grid (Konsole)

Übrigens: Wer ein Abo des Xbox Game Pass hat, hat nicht nur mehr Spiele, sondern auch mehr Kontakte zu Freunden und Familie. Zumindest über Online-Funktionen von Videospielen. So sagt es eine neue Studie, die Microsoft kürzlich veröffentlicht hat.

Bildmaterial: Hades, Private Division, Supergiant Games