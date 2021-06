Monster Hunter Rise: Auf diese neuen Inhalte dürfen sich Fans noch im Juni freuen

Neben Monster Hunter 2: Wings of Ruin widmeten sich Capcom im Rahmen ihres E3-Showcases natürlich auch dem aktuellen Monster Hunter Rise. Man kündigte das Update auf Version 3.1 an, das neben herunterladbarer Inhalte auch frische Event-Quests bieten soll. Das Update soll am 24. Juni an den Start gehen.

Die erste – von mehreren – „Capcom Collaboration“ startet schon einige Tage früher, am 18. Juni. Diese bringt „Rise“-SpielerInnen die „Tsukino“-Dekorüstung für Palicos, passend zum baldigen Start von Monster Hunter Stories 2. Wenn das Spin-Off dann am 9. Juli erscheint, können SpielerInnen ihre „Stories“-Speicherdaten nutzen, um eine exklusive „Reiter“-Dekorüstung in Monster Hunter Rise freizuschalten.

Nachfolgend die aktuelle Roadmap der anstehenden inhaltlichen Updates für „Rise“:

18. Juni Capcom Collaboration 1: „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ „Event Quest“-Belohnung: „Tsukino“-Dekorüstung für Palicos

24. Juni Version 3.1 Herunterladbare Inhalte neue Event-Quests

9. Juli Nutzt eure Speicherdaten aus „Monster Hunter Stories 2“ um eine exklusive „Reiter“-Dekorüstung freizuschalten

Ende Juli Version 3.2 Capcom Collaboration 2 Herunterladbare Inhalte neue Event-Quests

August Version 3.3 Capcom Collaboration 3 Herunterladbarer Inhalte neue Event-Quests



Monster Hunter Rise ist aktuell nur für Nintendo Switch erhältlich, für PCs erscheint das Spiel im nächsten Jahr. Und wenn es euch interessiert, wie uns die Rückkehr von Monster Hunter auf Nintendo Switch gefallen hat, lest ihr unseren ausführlichen Test.

Das neue Update zu Monster Hunter Rise im Trailer

Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Capcom