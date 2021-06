Microsoft verkündet: Erweitertes „Xbox Games Showcase“-Event am Donnerstag

Im Anschluss an das Xbox & Bethesda Showcase am Wochenende gab Microsoft bekannt, dass am 17. Juni 2021 ein erweitertes „Xbox-Games-Showcase: Extended„-Event stattfinden soll.

Dieses spezielle Event soll in erster Linie dazu genutzt werden, genauer auf den ein oder anderen Titel und Entwickler einzugehen. Im Zuge dessen soll das Event beispielsweise Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare sowie weiteren Entwicklern aus der Branche Platz geben.

Für hochkarätiges Line-up ist also gesorgt. Beim Xbox Showcase vermissten wir unter anderem Hellblade 2 von Ninja Theory. Das „Xbox-Games-Showcase: Extended“-Event soll am Donnerstag, den 17. Juni 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit starten.

Die Xbox & Bethesda E3-Pressekonferenz 2021

via VGC, Bildmaterial: Xbox, Microsoft