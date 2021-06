Halo Infinite: Neuer 12-minütiger Trailer gibt Einblicke zum Multiplayer-Modus

Entwickler 343 Industries und Publisher Microsoft haben einen 12-minütigen „Multiplayer-Overview“-Trailer zu Halo Infinite veröffentlicht. Der neue Trailer soll uns in erster Linie die Neuerungen und Features der verschiedenen Mehrspieler-Modi, sowie dessen Möglichkeiten erläutern. Beispielsweise die Sandbox, das Bot-Feature und die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten.

Der Multiplayer-Modus ist kostenlos für alle

Überraschend gab Microsoft am Wochenende bekannt, dass der Multiplayer-Modus von Halo Infinite getrennt von der Story-Kampagne als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht wird. Ganz uneigennützig wird Microsoft diesen Schritt nicht gewagt haben, denn Halo zählt zu den erfolgreichsten und meistgespielten Esport-Titeln auf Konsole. Als Free-to-Play-Titel kann der Multiplayer-Modus von Halo Infinite somit noch mehr SpielerInnen anlocken und noch länger in der Esport-Szene vertreten sein.

Auch Post-Launch-Inhalte sind bereits versprochen. „Ein Hauptaugenmerk unseres Teams liegt auf den Inhalten, die wir nach dem Launch liefern werden. Die Arbeit an den kommenden Inhalten für das erste Jahr (und darüber hinaus) hat bereits begonnen“, so Joseph Staten, Head of Creative for Halo Infinite.

Multiplayer-Overview-Trailer zu Halo Infinite

