Psychonauts 2: Am 25. August werdet ihr endlich zum Hellseher-Spion

Wie der US-amerikanische Entwickler Doublefine Productions und Publisher Microsoft nun bekannt gaben, soll Psychonauts 2 am 25. August 2021 für PlayStation, Xbox Series, Xbox One und PCs erscheinen. Der vielversprechende Titel aus der Hand von Tim Schafer soll außerdem – natürlich – direkt zum Launch im Xbox Game Pass enthalten sein.

Psychonauts 2 ist eine überwältigende Reise durch fremde Welten, die sich in unseren Gehirnen verbergen. Als frischgebackener Spezialagent Razputin “Raz” Aquato schaust Du in Köpfe und nutzt Dein akrobatisches Talent, um emotionalen Ballast zu entpacken und Deinen geistigen Horizont zu erweitern. Setze all Deine Kräfte ein und hilf Raz, um die dunklen Geheimnisse des mysteriösen Psychonauten-Team und seiner eigenen Familienherkunft zu lüften.