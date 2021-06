Die Metroid Dread: Special Edition könnt ihr jetzt vorbestellen

Metroid Dread macht Metroid-Fans glücklich. Nach all den Jahren gibt es ein neues 2D-Metroid, das den Handlungsbogen um Samus Aran und die Metroid abschließt, der 1986 mit Metroid auf dem Famicom begann und nach Metroid Fusion 19 Jahre unvollendet blieb.

Im Oktober wird die Geschichte weitergeschrieben. Dazu steht neben der Standard-Version auch eine Special Edition für Fans zur Verfügung, die ab sofort bei Amazon vorbestellt werden kann:

Die Special Edition beinhaltet neben dem Spiel ein Steelbook, ein 190-seitiges Artbook zur 2D-Metroid-Reihe sowie fünf Karten, die mit den Cover-Grafiken aller Titel der fünfteiligen Saga bedruckt sind.

In Metroid Dread reist Samus alleine zu einem abgelegenen, mysteriösen Planeten und wird von einer neuen, mechanischen Bedrohung gejagt: den E.M.M.I-Robotern. Indem Spieler:innen immer weitere Fähigkeiten erlangen, können sie in klassischer Metroid-Manier in bereits erkundete Areale zurückkehren, um dort neue Orte oder versteckte Upgrades zu finden.