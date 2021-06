Marvel-Fans aufgehorcht: Guardians of the Galaxy angekündigt – ist ein Singleplayer-Titel

Im Zuge von Square Enix Presents kündigten Square Enix und Entwickler Eidos-Montréal den Sci-Fi-Blockbuster Guardians of the Galaxy für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PCs an. Bei Guardians of the Galaxy handelt es sich um einen reinen Singleplayer-Titel mit dem Fokus auf einer ausgefeilten und spannenden Story.

Neuinterpretation der beliebten und erfolgreichen Comic-Vorlage

Ihr übernehmt die Rolle des Peter Quill alias Star-Lord, welcher sich mit seinen Begleitern Drax, Rocket, Groot und Gamora auf gefährliche Missionen in der Galaxis begibt. Das Besondere am neuen Guardians-of-the-Galaxy-Spiel ist, dass die Entwickler von Eidos Montreal neue Wege bezüglich des Franchises gehen.

Statt sich an den Charakterdesigns der Hollywood-Filme zu orientieren, setzt Eidos-Montréal mit dem Titel auf eine ganz eigene Interpretation der Comic-Vorlage, was dem Ganzen einen frischen Touch verleiht.

Dynamisches Kampfsystem mit einigen Extras

Das Kampfsystem gleicht dem von Marvel’s Avengers, welches ebenfalls aus der Hand von Eidos-Montréal stammt. Man hat es stets mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun und muss jederzeit Herr der Lage bleiben, um nicht von den unzähligen Widersachern überrumpelt zu werden.

Um die Kämpfe besser kontrollieren zu können, haben SpielerInnen außerdem die Möglichkeit, Begleitern im Kampf Befehle zu erteilen. Somit bleibt der Kampf stets dynamisch und der Spieler hat optimale Kontrolle über das Kampfgeschehen.

Guardians of the Galaxy soll bereits am 26. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One und PCs erscheinen. Die Standard und Deluxe Editions können in Kürze vorbestellt werden.

Der offizielle Ankündigungstrailer zu Guardians of the Galaxy

Der Gameplay-Trailer zu Guardians of the Galaxy

Bildmaterial: Guardians of the Galaxy, Eidos-Montréal / Square Enix