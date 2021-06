Mana-Serie: Schöpfer Koichi Ishii blickt zurück auf die Anfänge

Die Mana-Serie wurde vor wenigen Tagen 30 Jahre alt und Square Enix hat das durchaus gebührend gefeiert. Highlight der Ankündigungen war sicherlich jene zu einem brandneuen Konsolen-Mana.

Federführend beim neuen Mana ist natürlich Masaru Oyamada, der inzwischen schon viele Jahre lang für die Mana-Serie verantwortlich ist. Fans kennen die Serie aber immer noch als Kind von Koichi Ishii. Der blickt nun in einem neuen Interview auf die Anfänge zurück.

1991 erschien das erste Mana für GameBoy, ihr kennt es als Mystic Quest. In Japan ist es als Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden erschienen. Also zunächst mal ein Final-Fantasy-Ableger, wenn man so will. Koichi Ishii arbeitete zunächst an den ersten Final-Fantasy-Spielen, bevor er die Chance bekam, etwas Eigenes zu machen.

„Als man mir die Chance gab, meine Ideen in die Praxis umzusetzen, beschloss ich, ein Action-RPG zu erschaffen, in denen die Leute glaubhaft in die Rolle des Hauptcharakters schlüpfen und die Story bis zu ihrem großen Finale erleben können, selbst wenn sie Anfänger im Bereich der Actionspiele sind“, erzählt Ishii.

Rollenspiele und Actionspiele verschmelzen

Klar war für ihn, dass er die rundenbasierten Kämpfe weglässt und sich der Action zuwendet. „Zudem war ich bereits der Meinung, dass Rollenspiele wegen der Evolution der Hardware irgendwann mit Actionspielen verschmelzen würden, und ich wollte das so früh wie möglich erreichen“, so Ishii. Da bewies er Weitsicht.

Ob seine Vision ankommt, war für ihn trotzdem fraglich. „Ich erinnere mich noch daran, wie erleichtert ich war, als ich sah, dass eine der Testerinnen, die keine Action gewohnt war, am Ende weinte, weil sie das Spiel so bewegt hatte. Da wusste ich, dass die Themen des Spiels richtig rübergebracht werden.“

Inzwischen ist Koichi Ishii schon etwa 15 Jahre lang nicht mehr bei Square, aber Mana hat die Zeit überdauert und das schätzt er sehr. „Ich bin einfach unglaublich dankbar, dass die Leute die Mana-Serie so geliebt haben und es immer noch tun“, sagt Ishii. „Es wäre nicht ungewöhnlich gewesen, wenn Mana sich einfach zu vielen anderen alten, verblassten Spielen der Vergangenheit gesellt hätte.“

Hat es aber nicht. Oder?

Bildmaterial: New Mana, Square Enix