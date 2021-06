Final Fantasy XIV: Die neue PS5-Version im Vergleich mit den älteren Plattformen

Seit etwa einem Monat ist Final Fantasy XIV auch auf PlayStation 5 spielbar. Digital Foundry hat sich die neue Version im Detail angesehen und den (technischen) Vergleich zu den bisherigen Plattformen gezogen.

Das heißt, diesmal durfte eigentlich Marc ‚Try4ce‘ Duddleson vom Channel My Life In Gaming ran. Der hat ausgewiesene Expertise was Final Fantasy XIV angeht und nicht nur das. Er kann auch Video-Vergleiche und ist ziemlicher FF-XIV-Fan.

Wenn ihr mal wieder eine Rede hören möchtet, warum jeder Final-Fantasy-Fan (auch ohne MMO-Ambitionen) unbedingt mal Final Fantasy XIV spielen sollte, dann schaut euch zumindest den Anfang des Videos an.

Auch darüber hinaus ist das Video sehenswert, ist es doch gleichzeitig auch ein geschichtlicher Abriss zum MMORPG. Und Final Fantasy XIV hat nach zehn Jahren sicherlich einiges zu bieten, worüber man sprechen kann.

Zurück zur PS5-Version und dem Technik-Vergleich. Solltet ihr unbedingt mit Final Fantasy XIV anfangen wollen, müsst ihr damit nicht warten, bis ihr eine PS5 bekommt – im Gegenteil. Gegenüber dem Spiel auf PS4 Pro bietet es optisch keine Verbesserungen. Wer in 4K auf PS5 spielen will, muss Performance-Einbußen in Kauf nehmen.

Falls euch das Video zu lang ist, findet ihr die technischen Details bei Eurogamer.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix